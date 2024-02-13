Segmentación del Mercado de Trabajo o Laboral

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la "Segmentación del Mercado Laboral". Nota: puede interesar también la información sobre el Mercado Laboral Local, la economía laboral, y el Mercado Laboral Primario. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.