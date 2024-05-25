Seguridad Ambiental

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En los últimos años, la idea de que temas como el cambio climático podrían representar una amenaza para la seguridad se ha vuelto prominente, y los temas ambientales en general se han destacado significativamente en los debates sobre la redefinición de la seguridad desde la década de 1980 (Mathews 1989; Myers 1989). Tradicionalmente, los enfoques de la relación entre la seguridad y el cambio ambiental han preguntado si y cómo los problemas ambientales constituyen una amenaza para la seguridad. Este es un mal lugar para comenzar, por dos razones. Primero, sugiere que nosotros, como analistas, pod…