Seguridad Climática

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser de interés la información sobre cambio climático, sobre calentamiento global y sobre la teoría ambiental.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Seguridad Climática

El término "seguridad climática" ha surgido en el siglo XXI como expresión abreviada de una amplia gama de cuestiones que parecen vincular los conflictos, las vulnerabilidades y diversas formas de inseguridad al cambio medioambiental global. En Estados Unidos, en particular, numerosos oficiales militares retirados han hecho repetidas declaraciones públicas sobre los pe…