Seguro que tiene por finalidad indemnizar al asegurado por los gastos derivados de haber incurrido en responsabilidad civil frente a terceros. Se examina lo siguiente: Objeto y finalidad del seguro de responsabilidad, la evolución jurídica, las caracter
Este artículo es un complemento de la información sobre los consumidores y el derecho de consumo, en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto jurídico y todo sobre el seguro de responsabilidad. Te explicamos, en el marco del derecho de consumo y los consumidores, qué es, sus características y contexto.
Seguro de Responsabilidad en Europa
1. Objeto y finalidad El seguro de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra las consecuencias financieras de su responsabilidad legal frente a terceros (establecida o meramente alegada) derivada de sus actos u omisiones.
Contrasta con el seguro (a primer riesgo) que cubre las pérdidas que el asegurado haya sufrido en sus propios bienes o en su persona. El seguro de responsabilidad civil no es …