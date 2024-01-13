El Seguro de Responsabilidad

Este artículo es un complemento de la información sobre los consumidores y el derecho de consumo, en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto jurídico y todo sobre el seguro de responsabilidad. Te explicamos, en el marco del derecho de consumo y los consumidores, qué es, sus características y contexto.

Seguro de Responsabilidad

Seguro que tiene por finalidad indemnizar al asegurado por los gastos derivados de haber incurrido en responsabilidad civil frente a terceros.

Seguro de Responsabilidad en Europa

1. Objeto y finalidad El seguro de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra las consecuencias financieras de su responsabilidad legal frente a terceros (establecida o meramente alegada) derivada de sus actos u omisiones.

Contrasta con el seguro (a primer riesgo) que cubre las pérdidas que el asegurado haya sufrido en sus propios bienes o en su persona. El seguro de responsabilidad civil no es …