Seguro Universal

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Asunto: seguros.

Seguro universal de vida (universal life insurance) en Derecho de Seguros de Estados Unidos

Definición de Seguro universal de vida (universal life insurance) en la temática del Seguro en su ámbito jurídico americano: La característica clave del seguro universal de vida es la flexibilidad. Dent…