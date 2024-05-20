Los Seguros Sociales

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre los seguros sociales.

Seguridad Social

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Historia de los Seguros Sociales en Europa

Los seguros sociales cubren la pérdida de ingresos y parte de los gastos médicos en caso de accidente, enfermedad, vejez o desempleo. En caso de fallecimiento, pueden hacerse cargo de viudas y huérfanos. En el pasado, los seguros se denominaban seguros de los trabajadores, lo que indica que tardaron algún tiempo en extenderse a toda la población. La mayoría de los sistemas …