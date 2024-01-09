Separabilidad del Convenio Arbitral

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Separabilidad del Convenio Arbitral

Concepto de separabilidad del convenio arbitral en relación a este ámbito: la separabilidad del convenio arbitral hace referencia a la autonomía material del convenio arbitral con respecto al contrato principal, aun cuando el convenio arbitral esté integrado en el contrato principal. la consecuencia de la separabilidad del convenio arbitral es que toda alegación de nulidad (o i…