Servicio de Inmigración

Servicio de Inmigración de los Estados Unidos

La misión principal de el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es proteger a los Estados Unidos mediante la identificación de actividades criminales transfronterizas y eliminación de puntos débiles en la seguridad nacional y pública. Dicha misión se ejecuta a través de la aplicación efectiva de más de 400 estatutos federales y se enfoca en el control de inmigración, la prevención de actos terroristas y la lucha contra el movimiento ilegal de personas y bienes.

Hacer Cumplir las Leyes de Inmigración

Hacer cumplir las leyes de inmigración (o control de inmigración) es el área de responsabilidad más importante de ICE. Mientras ciertas responsabilidades y cooperación estrecha con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, po…