Significado de Impuesto
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. El tributo es un pago obligatorio de dinero impuesto por el estado de una nación a los ciudadanos, regido por el derecho público.
Se trata de una facultad que tiene el estado, basada en su potestad tributaria, de exigir a las personas físicas y empresas una carga dineraria.
Significado de Impuesto Relacionado con otros Conceptos
Arbitraje fiscal
