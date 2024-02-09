Sin Fines de Lucro

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Se dice de una asociación o sociedad (regida por una ley especial) cuya finalidad no es la de producir beneficios, y que no está dispuesta a distribuir dividendos.

Desarrollo de la Idea

Las eventuales ganancias obtenidas, por consiguiente, se utilizan exclusivamente para cubrir los gastos y desarrollar las actividades propias de la sociedad.

En la mayoría de los casos, se trata de asociaciones de beneficencia, o de las que se dedican a otras obras sociales. Generalmente, tales organizaciones están exentas de impu…