Sindicalismo en América Latina

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Sindicalismo en América Latina en las Ciencias Sociales Latinoamericanas

Aproximadamente el 16 % de la población económicamente activa de América Latina se encuentra organizada en sindicatos (en los años 80). Esta tasa de sindicalización es relativamente baja si se compara con la de países como G…