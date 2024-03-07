Sindicato Bancario y Financiero

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: banking syndicate. Véase la información sobre Sindicato de Colocacióninformación sobre Sindicato de Colocación y sobre financiación sindicada. Se trata de un grupo de bancos que prestan conjuntamente a un prestatario. Por lo general, un banco, el "líder", gestiona la operación examinando la solvencia del prestatario, negociando las condiciones del préstamo y contratando a otros bancos para que participen.

Tras cerrar el trato, el banco líder supervisa el flujo efectivo y vigila que las …