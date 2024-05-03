Sistema de Compensación

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

En vista del enorme caudal de cheques y órdenes de pago emitidos, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido indispensable que los Bancos Centrales, o grandes grupos de instituciones financieras, organizaran centros de compensación donde estos instrumentos se compensaran física o electrónicamente. Se trata de simplificar esta engorrosa tarea, ganando tiempo y economizando esfuerzos, por medio de una compensación multilateral de pagos que permita a cada banco la sola contabilización de los saldos di…