Sistema de Regulación para la Competencia

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El Sistema de Regulación para la Competencia (en Arbitraje)

Concepto del sistema de regulación para la competencia en relación a este ámbito: El sistema de regulación para la competencia, con características singulares, entre las que se cuenta una progresiva adaptación a los objetivos de la competencia en los mercados relevantes, y un cambio paralelo de las técnicas jurídicas y no jurídicas de puesta en marcha de esos nuevos escenarios, es también un factor…