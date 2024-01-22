El Sistema Fiscal

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre el sistema fiscal.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Sistema Fiscal en Portugal

Sistema Fiscal en el Artículo 103 de la Constitución de Portugal

Este artículo trata sobre Sistema fiscal, y está ubicado en la Parte II, sobre la Organización Económica, Título IV, acerca del Sistema Financiero y Fiscal, de la Constitución portuguesa vigente, que dispone lo siguiente: 1. El sistema fiscal aspira a sat…