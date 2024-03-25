Sistema Judicial

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Véase también Estructura Judicial o Estructura del Sistema Judicial, Judicatura, o Poder Judicial, y véase asimismo la información acerca de la cúspide judicial. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Sistema Judicial y Poder Judicial en el Derecho Constitucional Comparado

El poder judicial es el departamento de la organización gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) de un estado que está autorizado para adjudicar disputas a …