Sistema No Judicial

Sistema no Judicial (en Arbitraje)

Concepto de sistema no judicial en relación a Sistemas de aplicación de los ADR: El sistema no judicial responde a las negociaciones no estructuradas que aparecen en un primer momento cuando aún las partes no son conscientes de la posibilidad de establecer un sistema reglado para solucionar sus divergencias.