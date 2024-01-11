Sistema Solvit

Sistema Solvit (en Arbitraje)

Concepto de sistema solvit en relación a este ámbito: SOLVI T es un sistema informal y gratuito de solución de problemas transfronterizos que puedan afectar a ciudadanos y empresas europeos en el ejercicio de sus derechos relativos al mercado interior. De tal manera que SOLVIT puede resolver, sin necesidad de emprender accIones judiciales, las dificultades surgidas por la posible aplicación incorrecta de…