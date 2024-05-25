Situación Medioambiental en África

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Patrones y perspectivas ambientales emergentes en África

La tensión entre la conservación y el desarrollo sostenible (DS) en los sitios del Patrimonio Mundial en África no está a punto de desaparecer a la luz de las políticas, directrices y debates regionales e internacionales existentes y futuros. Tampoco la revisión de la legislación sobre el patrimonio en África es la solución más eficaz, ya que dichas revisiones no reflejan las realidades sobre el terreno, como la forma de partici…