Situaciones de Crisis Presupuestaria

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Situaciones de Crisis Presupuestaria en el Artículo 109a de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Situaciones de crisis presupuestaria, y está ubicado en la Parte X, sobre Hacienda, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: Para evitar situaciones de crisis presupuestaria, una ley federal, que requiere la aprobación del Bundesrat, regula: 1.

Compartir

La supervisión continuada de la economía presupuestaria de la Federación y los Länder a través de un órgano…