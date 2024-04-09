Sobregiro

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Fondos pagados por el débito de una cuenta en exceso del saldo (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre saldo) de ésta.

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Constituye una facilidad crediticia temporaria, accidental y excepcional concedida al titular de un cuenta, y por ello, debe ser primero autorizada por un ejecutivo de banco. A menudo es consecuencia de un error por parte del cliente, debido probablemente a haber calculado de forma equi…