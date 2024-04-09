Sobreseguro

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En una póliza de seguros, situación producida cuando la suma asegurada es superior al valor del bien asegurado por haber atribuido la persona que contrató la póliza a dicho bien un valor superior al que realmente tiene.

En caso de producirse el siniestro el asegurado podría enriquecerse injustamente, por lo que la ley establece que la entidad aseguradora deberá entregar exclusivamente la cantidad correspondiente al daño efectivamente causado. .

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