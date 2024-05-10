Socialización Política

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En inglés: Political Socialization.

Socialización Política: Introducción al Concepto Jurídico

De acuerdo con Eduardo Jorge Arnoletto: El concepto de socialización es originario de la Antropología Cultural, con el sentido de transmisión entre las generaciones de las costumbres, creencias y prácticas de la…