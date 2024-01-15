Sociedad Asociada

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En el ámbito normativo que afecta a la consolidación de estados financieros, es un tipo de sociedad que no pertenece al Grupo, aunque éste ejerce su influencia a través de su participación accionaria, existiendo una vinculación duradera que contribuye a la actividad del mismo. .