Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho bancario y financiero, de esta revista de derecho empresarial:

Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto.

Definición de SICAV

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs) son sociedades de inversión de capital variable, consideradas como un instrumento de inversión colectiva cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros, siempre que el rendimiento (véase una definición en …