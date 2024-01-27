Sociedad de Inversión de Capitales
Sociedad de Inversión de Capitales
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho de la empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.
Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. Persona moral que opera con valores y documentos emitidos por empresas que requieren recursos a largo plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) y cuyas actividades están relacionadas preferentemente con los objetivos de la planeación nacional del desarrollo. .