La Sociedad de Inversión en Instrumento de Deuda

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre Sociedad de Inversión en Instrumento de Deuda. Véase también acerca de Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.