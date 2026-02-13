La Sociedad Limitada por Garantía (Company Limited by Guarantee - CLG) que no solicita el estatus de organización benéfica (charity).

Se trata de una entidad que se registra exclusivamente ante Companies House y tiene los requisitos más sencillos dentro del sector no lucrativo.

Características:

Registro único: A diferencia de las charities, no tienes que tratar con la Charity Commission. Solo respondes ante Companies House.

Rapidez: Puedes constituirla en 24 horas de forma online.

Responsabilidad limitada: Protege el patrimonio personal de los directores; los miembros solo garantizan una cantidad simbólica (normalmente £1).

Pocos requerimientos iniciales: No necesitas un capital social (acciones) ni demostrar “beneficio público” complejo ante un regulador social, siempre que tus estatutos especifiquen que los beneficios no se reparten.

El matiz importante:

Si decides no registrarla como charity ante la Charity Commission:

Pierdes exenciones fiscales: No podrás reclamar el Gift Aid ni estarás exenta del Impuesto de Sociedades (Corporation Tax). Transparencia: Tus cuentas anuales y datos de directores serán públicos en el registro mercantil.

El IVA

Tiene el iva de una empresa normal.. Si registras una Sociedad Limitada por Garantía (CLG) que no tiene estatus de organización benéfica, a ojos de la agencia tributaria británica (HMRC) funciona como una empresa comercial estándar.

Esto implica lo siguiente respecto al IVA (VAT):

1. El IVA funciona igual que en cualquier empresa

Registro obligatorio: Debes registrarte para el IVA si tu facturación anual (sujeta a IVA) supera las £90,000 (umbral vigente para el año fiscal 2025/26).

Registro voluntario: Puedes registrarte aunque factures menos si te conviene para recuperar el IVA de tus gastos.

Tipos impositivos: Aplicarás el tipo estándar (20%), el reducido (5%) o el exento, dependiendo estrictamente del tipo de producto o servicio que vendas, no de tu naturaleza “sin ánimo de lucro”.

2. La gran diferencia con las Charities

A diferencia de una organización benéfica registrada (charity), una CLG normal no tiene acceso a concesiones especiales de IVA. Las charities disfrutan de:

IVA al 0% en ciertos productos (como ayudas para discapacitados, equipos médicos o publicidad para recaudar fondos).

Exenciones en eventos de recaudación de fondos.

Nota importante: Como una CLG sin estatus de charity se considera una empresa normal, pagarás el IVA completo en todas tus compras y suministros (electricidad, alquiler, materiales) sin posibilidad de alivio fiscal especial.

3. Recuperación del IVA (Input Tax)

La ventaja es que, al ser tratada como una empresa normal, si estás registrado para el IVA, puedes deducir el IVA de tus gastos operativos de forma sencilla contra el IVA que cobres a tus clientes. Las organizaciones benéficas a menudo tienen problemas aquí porque muchas de sus actividades son “no comerciales” y no pueden recuperar todo el IVA que pagan.

En resumen:

¿Pagas IVA? Sí, igual que una tienda o una consultoría.

¿Cobras IVA? Sí, si superas el umbral de £90,000.

¿Tienes beneficios fiscales? No. Eres una entidad privada que simplemente decide no repartir dividendos.

Documentos mínimos necesarios para dar de alta esta empresa en Companies House

Para constituir una Sociedad Limitada por Garantía (CLG) en Companies House de forma rápida y sencilla, esto es lo que necesitas tener listo:

1. Documentos Constitutivos

Son el “corazón” de tu empresa sin ánimo de lucro y los que definen que el dinero se queda en la entidad:

Memorándum de Asociación ( Memorandum of Association ): Un documento legal firmado por los miembros fundadores confirmando su intención de formar la empresa.

Estatutos (Articles of Association): Es vital que incluyan una “cláusula de no distribución”. Esto especifica que cualquier beneficio se reinvertirá en los objetivos de la empresa y no se pagará como dividendos.

2. Información Clave para el Registro

Nombre de la empresa: Debe terminar en “Limited” o “Ltd” (aunque puedes solicitar una exención para no usar estas palabras si tus estatutos prohíben el pago de dividendos).

Dirección física en UK: Será la sede social (Registered Office) donde llegará la correspondencia oficial.

Al menos un Director: Persona física mayor de 16 años. No es necesario que resida en el Reino Unido, pero sus datos serán públicos.

Al menos un Miembro: En las CLG no hay accionistas, sino miembros que actúan como “garantes” (suelen comprometerse a pagar £1 si la empresa quiebra).

3. Registro y Costes

Vía Online: Es el método más rápido. El coste es de £50 (precio actualizado desde abril de 2024) y suele quedar lista en menos de 24 horas. Puedes hacerlo directamente en el portal del Gobierno del Reino Unido.

SIC Code: Deberás elegir un código de clasificación de actividad económica (por ejemplo, el 94990 - Activities of other membership organisations n.e.c. es común para entidades sin fines de lucro).

4. Tras el registro (Trámites con HMRC)

Aunque no seas una charity, automáticamente Companies House avisará a la agencia tributaria (HMRC).

Recibirás un UTR (Unique Taxpayer Reference) por correo postal.

Deberás dar de alta a la empresa para el Impuesto de Sociedades dentro de los primeros 3 meses tras empezar a operar.

Si decides dar el paso y solicitar el estatus de Charity para tu Sociedad Limitada por Garantía, la empresa sufre una “metamorfosis” legal. Pasa de ser una empresa normal a una entidad doblemente regulada.

Esto es lo que ocurre exactamente:

1. El “Doble Control”

A partir de ese momento, tendrás dos jefes:

Companies House: Sigues enviando tus cuentas anuales y cambios de directores aquí.

Charity Commission: Debes registrarte también aquí (si tus ingresos previstos superan las £5,000 anuales). Ellos vigilarán que cumplas estrictamente con tus fines benéficos.

2. Ventajas Fiscales (El gran incentivo)

Al convertirte en charity, dejas de ser una “empresa normal” para Hacienda (HMRC) y ganas:

Exención del Impuesto de Sociedades: No pagas impuestos por los beneficios que reinviertas en tu causa.

Gift Aid: Puedes reclamar al gobierno 25p extra por cada £1 que te donen particulares (es una inyección de dinero enorme).

Descuento en el Business Rates: Tienes derecho a una reducción de al menos el 80% en el impuesto sobre bienes inmuebles de tu local u oficina.

3. Restricciones Importantes

No todo es ventaja; el control se vuelve mucho más estricto:

Directores vs. Fideicomisarios: Tus directores pasan a ser legalmente trustees. Normalmente no pueden cobrar un sueldo por ser directores (deben ser voluntarios), salvo excepciones muy justificadas y aprobadas.

Propósito Público: Tus objetivos deben encajar en una de las 13 categorías legales de “fines benéficos” (ayuda a la pobreza, educación, religión, salud, etc.) y demostrar un beneficio para el público general.

El “Candado de Activos”: Ya no puedes cerrar la empresa y repartirte lo que quede. Si la cierras, todo el dinero y bienes deben donarse a otra charity similar.

4. ¿Qué pasa con el IVA?

Como comentábamos antes, ahora sí podrías acceder a tipos de IVA del 0% o exenciones en compras específicas (publicidad, ciertos equipos médicos o científicos, productos para discapacitados) y en eventos de recaudación de fondos.

En resumen: Solicitar el estatus de charity te da prestigio y mucho ahorro fiscal, pero te quita libertad de movimientos y te obliga a una contabilidad mucho más detallada.

Cómo configurar los estatutos de una CLG para que sea reconocida como “sin ánimo de lucro” sin ser una charity oficial

Para que una Sociedad Limitada por Garantía (CLG) sea legalmente reconocida como “sin ánimo de lucro” (not-for-profit) sin pasar por el estricto registro de la Charity Commission, debes “blindar” sus Articles of Association (Estatutos).

Aquí tienes las 3 cláusulas clave que debes insertar:

1. El “Objeto Social” No Comercial

Define claramente que la empresa no existe para generar beneficios personales.

Qué poner: Indica que el propósito es social, educativo, deportivo o comunitario.

Ejemplo: “The objects of the Company are restricted to [tu actividad, ej. promover el arte local] for the benefit of the community.”

2. Cláusula de No Distribución (Non-profit Distribution Clause)

Esta es la más importante. Prohíbe pagar dividendos a los miembros o directores.

Qué poner: Los ingresos y bienes de la sociedad deben aplicarse exclusivamente a la promoción de sus objetos sociales.

Redacción técnica: “The income and property of the Company shall be applied solely towards the promotion of its objects. No part shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit to members of the Company.”

3. Cláusula de Disolución (Winding up Clause)

Define qué pasa con el dinero si cierras la empresa. Para ser “sin ánimo de lucro”, los miembros no pueden llevarse el sobrante.

Qué poner: Si la empresa se disuelve, cualquier activo restante debe transferirse a otra entidad con fines similares o a una organización benéfica.

Importancia: Esto demuestra a bancos, ayuntamientos y al HMRC que no hay intención de lucro privado a largo plazo.

Ventaja adicional: Exención de la palabra “Limited”

Si incluyes estas cláusulas, puedes solicitar a Companies House una exención para que tu nombre no tenga que terminar en “Limited” o “Ltd”. Esto le da un aspecto más institucional o de asociación (ej: “The London Arts Foundation” en lugar de “The London Arts Foundation Limited”).

¿Cómo hacerlo operativamente?

Al registrarte en el portal de Companies House, el sistema te ofrece unos “model articles” (estatutos estándar). No los uses sin más. Deberás elegir la opción de subir tus propios estatutos modificados con estas cláusulas para asegurar tu estatus no lucrativo.

Registro en Stripe

Stripe permite registrar Sociedades Limitadas por Garantía (CLG), tanto si son organizaciones benéficas oficiales como si son simples empresas sin ánimo de lucro.

Para Stripe, una CLG es una entidad legal válida, pero el proceso de configuración tiene estos matices técnicos:

1. Tipo de Entidad en Stripe

Al configurar la cuenta de Stripe, deberás seleccionar:

Tipo de entidad: “Company” (Empresa).

Estructura de la empresa: “Private company limited by guarantee” o simplemente “Non-profit” (si la opción está disponible en el menú desplegable de tu región).

2. Verificación de “Personas con Control Significativo” (PSC)

Aunque no tengas accionistas que busquen lucro, Stripe está obligado por las leyes contra el blanqueo de capitales (Know Your Customer o KYC) a identificar quién manda. Deberás proporcionar los datos de:

Los Directores: Debes registrar al menos a uno como “Representante legal”.

Cualquier persona que controle >25% de los derechos de voto: En una CLG, esto suele recaer en los miembros o directores según los estatutos.

3. Comisiones Especiales (El ahorro)

Aquí es donde importa si eres charity o no:

Si eres una CLG “normal” (sin estatus de charity): Pagarás las tarifas estándar de Stripe (actualmente suelen ser 1.5% + 20p para tarjetas estándar de UK).

Si eres una Charity registrada: Puedes solicitar a Stripe la tarifa especial para organizaciones benéficas. Deberás enviarles tu número de registro de la Charity Commission y ellos bajarán tus comisiones (normalmente a un 1.2% + 20p aprox.).

4. Documentación que te pedirá Stripe

Para validar tu CLG sin ánimo de lucro, te pedirán:

Certificate of Incorporation: El certificado que te da Companies House. Articles of Association: Para comprobar las cláusulas de no distribución que comentamos antes. Prueba de dirección y cuenta bancaria: La cuenta de banco debe estar a nombre de la empresa, no de una persona física.

Bancos que SÍ aceptan no residentes (y abren cuenta a este tipo de empresas)

Tide: Es una de las pocas opciones que permite abrir una cuenta a directores no residentes, siempre que la empresa esté registrada en el UK Companies House. Necesitarás una identificación con foto válida y pasar su verificación de identidad a través de la app.

Wise Business: No es un banco tradicional, sino una Entidad de Dinero Electrónico (EMI), pero funciona igual para Stripe. Es la opción más flexible para no residentes. Puedes abrirla totalmente online sin vivir en UK y te dan un número de cuenta y sort code británico.

Revolut Business: También permite el registro de empresas con directores que residen fuera de UK (en países admitidos por Revolut), aunque el proceso de revisión de documentos es más exhaustivo para comprobar el origen de los fondos.

Airwallex: Una opción robusta para empresas internacionales que operan en UK. Aceptan no residentes si la empresa está activa y registrada en el Reino Unido, aunque exigen un sitio web operativo y verificado.

Comparación con una Asociación sin Ánimo de Lucro en España

Comparar una CLG en el Reino Unido con una Asociación sin Ánimo de Lucro en España es como comparar una vía rápida digital con un laberinto burocrático. Aquí tienes los inconvenientes de la opción española frente a la británica:

1. El Tiempo de Constitución (El mayor obstáculo)

España: Registrar una asociación en el Registro de Asociaciones (nacional o autonómico) suele tardar entre 3 y 6 meses . Hasta que no tienes la resolución, no tienes el CIF definitivo, lo que bloquea la apertura de bancos o Stripe.

UK (CLG): La tienes constituida con su número de empresa oficial en 24 horas.

2. Burocracia y “Papeleo”

España: Requiere el Acta Fundacional firmada por al menos 3 personas (en UK basta con 1). Los estatutos deben seguir un modelo rígido y, si cometes un error, el Registro te enviará un “requerimiento de subsanación” que retrasa todo meses. A menudo requiere certificado digital personal y trámites en plataformas autonómicas poco intuitivas.

UK (CLG): Todo el proceso es 100% digital. No necesitas firmas físicas ni enviar documentos por correo postal. El sistema de Companies House es extremadamente sencillo.

3. Costes Iniciales

España: El registro en sí es barato (tasas de unos 40€), pero debido a la complejidad, mucha gente acaba pagando a un gestor (entre 200€ y 500€) para no cometer errores en los estatutos o el CIF.

UK (CLG): El coste oficial es de £50. Si lo haces tú mismo, no hay más gastos.

4. Relación con Hacienda (Agilidad fiscal)

España: Para que una asociación no pague IVA por sus cuotas o para que las donaciones desgraven, debes solicitar el estatus de “Utilidad Pública” , lo cual es un proceso heroico que requiere 2 años de actividad previa y una memoria económica exhaustiva. Sin esto, eres casi una empresa normal a ojos del IVA.

UK (CLG): Tienes el número de empresa al instante y puedes operar comercialmente de inmediato. Si buscas beneficios fiscales de charity, el proceso es más rápido que la Utilidad Pública española (aunque más riguroso que la CLG simple).

5. Responsabilidad de los Socios