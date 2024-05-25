Sociología Medioambiental o Sociología Ambiental

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Véase ecología urbana. El texto sobre cuestiones ambientales forma parte de un bloque de textos relacionados que abarcan la globalización y el cambio social, las relaciones entre el hombre y el medio ambiente, los asentamientos humanos a gran escala en ciudades y entornos urbanos y las interconexiones económicas mundiales. Esto da a la Sociología una base histórica y de desarrollo muy sólida que sustenta los discretos especialismos que constituyen el resto del tema. El texto se abre con un análisis del desastre del tsunami japonés de 2011 para ilustrar las consecuencias …