Solución de Conflictos

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Difusión del conflicto en las Relaciones Internacionales

Definición

En la literatura de estudios de conflictos, el término "difusión" se refiere a la propagación de la inestabilidad de una zona geográfica a otra. El conflicto original puede ser de naturaleza subnacional, nacional, regional y/o internacional. La difusión del conflicto puede tener lugar dentro o fuera de los límites geográficos del país o región de origen del c…