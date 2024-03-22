Solucion de Controversias en el TLCAN

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre la Solucion de Controversias en el TLCAN. Nota importante: El 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituye al TLCAN (véase su historia). Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Introducción: Solución de diferencias en el marco del TLCAN

La inmensa mayoría del comercio en América del Norte se desarrolla actualmente de acuerdo con las normas claras y bien establecidas del TLCAN y de la Organización Mu…