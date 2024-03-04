Soluciones Africanas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre las Soluciones Africanas.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Soluciones para África

Cuestión: africa.

"Soluciones africanas para problemas africanos”

Cuando Somalia implosionó en 1991, los líderes africanos culparon a los estragos del imperialismo occidental y pidieron ayuda internacional con urgencia. El Consejo de Seguridad de la ONU, en la Resolución 751, autorizó el establecimiento de las Operacione…