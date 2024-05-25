Soluciones al Cambio Climático

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Los esfuerzos internacionales para abordar el cambio climático

La economía moderna se basa en una infraestructura de transporte internacional que es prácticamente invisible para el consumidor. Casi todas las banalidades de la vida moderna, desde la ropa que usa la gente hasta la comida fuera de temporada que comen, es posible solo porque los bienes se pueden mover fácilmente por aire y mar a través de vastas distancias, a un bajo costo. Aunque beneficioso para el consumidor, esta conveniencia ha t…