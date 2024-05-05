Subcapitalización

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Para financiar su desarrollo, una empresa tiene la opción de aumentar su capital o recurrir al préstamo.

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Ambos modos de financiamiento no son neutros del punto de vista fiscal, sobre todo en un contexto internacional. De hecho, los dividendos no se pueden deducir de las ganancias de la compañía distribuidora.

Además, están sujetos a un impuesto en la fuente que…