Subsidio Fiscal para el Seguro de Salud

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

La tasa Cadillac: Una compensación del subsidio fiscal para el seguro de salud patrocinado por el empleador en economía

En inglés: The Cadillac Tax: An Offset to the Tax Subsidy for Employer-Sponsored Health Insurance in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Subsidio fiscal para el seguro de salud en economía.