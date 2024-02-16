Sujetos del Arbitraje Testamentario

Personas a Quien Puede Afectar el Arbitraje Testamentario

Concepto de personas a quien puede afectar el arbitraje testamentario en relación a Ámbito de aplicación del arbitraje testamentario: El artículo 10 de la Ley española vigente se refiere a los problemas surgidos entre herederos no forzosos y legatarios.

Sensu contrario, los herederos forzosos (aquellos sujetos que deben recibir una parte determinada de la herencia del testador, de la que éste, por tanto, n…