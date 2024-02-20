Suma Asegurada

Esta puede ser definida como el valor establecido por el titular de un contrato de seguro, a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo monto es el límite máximo de responsabilidad que la Compañía de Seguros está obligada a pagar, en caso de siniestro.