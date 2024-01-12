Sumisión al Arbitraje

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Sumisión al Arbitraje (expresa y Tácita) (en Arbitraje)

Concepto de sumisión al arbitraje (expresa y tácita) en relación a este ámbito: Podemos definir la sumisión a arbitraje como la voluntad manifiesta o presunta de las partes para someter sus diferencias a un procedimiento arbitral.

En España, la sumisión, tanto expresa como tácita, se regula en el artículo 9 de Ley de Arbitraje (LA). la sumisión expresa tiene su máxima expr…