Superintendencia de Bancos

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Ente oficial encargado del control y la supervisión de los bancos (y, a veces, de las demás instituciones financieras, así como de la compañías de seguros). Una de las funciones de la Superintendencia consiste en reglamentar la ley de los bancos y verificar que sus disposiciones se cumplan puntual y adecuadamente.

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También debe autorizar la apertura o establecimiento de nuevas instituciones bancarias, y decidir la eventual intervención o el cierre de los bancos que presenten problemas serios.

En general …