Supervisión de los Requisitos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Supervisión rigurosa

El Acuerdo de París establece un riguroso sistema de supervisión para garantizar la implementación efectiva de los muchos requisitos que impone a las Partes. Este sistema de supervisión es vital para el aparato conceptual del Acuerdo.

En el período previo a la Conferencia de París, surgieron puntos en común entre las Partes en el sentido de que el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kyoto, debería reflejar una ar…