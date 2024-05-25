Supervision del Mercado de Carbono

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: Sobre la supervisión de los requisitos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015, véase aquí.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Hacia una supervisión eficaz del mercado

La primera subsección se ocupa de las lecciones aprendidas de los mercados existentes para mejorar los acuerdos de gobernanza de los mercados de carbono.

Mejora de los acuerdos de gobernanza de los mercados de carbono

A lo largo de este artículo, hemos revisado una serie de riesgos para la integridad medioambiental y la eficiencia eco…