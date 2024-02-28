Suspensión del Contrato de Trabajo

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.Nota: Puede interesar asimismo la información relativa a la Rescisión del Contrato de Trabajo.

Suspensión del Contrato de Trabajo en el Derecho Francés: "Mise à pied"

El "mise à pied" francés (que aquí se traducirá a veces como "despido") es a veces una sanción, a veces una medida meramente ca…