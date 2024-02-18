Sustracción Parental

Síndrome de Alienación Parental

El primer autor que instauró el concepto de síndrome de alienación parental (SAP) fue Richard Gardner (1985) quien afirma que el síndrome de alienación parental es un trastorno que se produce en la infancia que surge, en la mayoría de casos, tras el divorcio de los progenitores en el contexto de conflictos de guarda o custodia…