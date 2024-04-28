Tad

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El Tad (en Arbitraje)

Concepto del tad en relación a Corte de Arbitraje del Deporte (CAD/TAS/CAS) de Lausana: la Corte de Arbitraje del Deporte (CAD) es una institución permanente de arbitraje, tal como la CCI o la AAA, pero especializada en la resolución de litigios en materia deportiva. Para cumplir con su misión, la CAD organiza grupos arbitrales encargados de resolver litigios a ellos sometidos. Cada grupo constituido por la CAD constituye a su vez un tribunal arbitral. Cuando hablamos de u…