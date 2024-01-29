TAE (Tasa Anual Equivalente)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Es el tipo que se paga en total por el dinero prestado, incluyendo el tipo de interés (véase más en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre este término) nominal más las comisiones, los recargos resultantes por las frecuencias de los pagos, y la parte proporcional de la comisión de apertura. Nota: véase el significado de Annual Percentage Rate (APR). .

