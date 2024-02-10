Tarifa Fija

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés se llama flan fee o flat comisión.

El término se aplica al indicar que la tarifa o la comisión será cobrada una sola vez, independientemente de la duración de la operación sobre la cual es cobrada. Por lo tanto, la tarifa fija se diferencia de la tarifa anual o de una tarifa cobrada pro rata temporis.