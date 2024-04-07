Tarifas del Agua

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Diferentes formas de tarifas de agua Una estructura tarifaria es un conjunto de normas de procedimiento que se utilizan para determinar las facturas de los clientes de un servicio de agua. Cuestión: crisis-del-agua. A nivel mundial (o global) la estructura de tarifas más popular es la que emplea las tarifas en bloque crecientes (IBT), pero de hecho…