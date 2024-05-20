Tasa Prima (Prime Rate)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Es la tasa preferencial a la que prestan los bancos comerciales, en los mercados de Nueva York y Chicago.

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La tasa prima (Prime Rate) constituye una tasa mundial (o global) que varía constantemente en función de la demanda del crédito y de la oferta monetaria; pero también en función de las expectativas inflacionarias y los resultados de la cuenta corriente en la balanza de pagos de los Estados Unidos de América. Intereses cargados por los bancos de Estados Unidos a sus mejores clientes, o sobre los présta…