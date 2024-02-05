Tasa Variable

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Porcentajes que se aplican durante la vigencia de un crédito. Este interés puede variar en un período mensual pero se aplica la correspondiente a la fecha de aplicación.

Porcentajes que se aplican durante un período a una inversión establecida. .