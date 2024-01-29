Tasación

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Estimación del valor actual de un bien propio o de terceros. Los bancos necesitan obtener la tasación de los bienes muebles o inmuebles que reciben en garantía de los préstamos que efectúan. Según el caso, un banco puede realizar su propia tasación, o confiarla a una empresa especializada. Determinación del precio de un bien, por lo general inmueble, realizada por un perito. Justiprecio, estimación del valor de las cosas. .

